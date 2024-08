Cajuste vuole la Premier League: due club inglesi su di lui

Il centrocampista del Napoli Jens Cajuste vorrebbe trasferirsi in Premier League: due club inglesi intanto sarebbero interessati.

Il centrocampista del Napoli Jens Cajuste potrebbe presto andare in Premier League. Il giocatore non rientrerebbe nei piani futuri del club azzurro, ragion per cui è considerato tra i giocatori in uscita. Di recente il Galatasaray avrebbe chiesto informazioni sullo svedese, che però avrebbe rifiutato l’offerta. Il motivo sta nel fatto che il giocatore vorrebbe giocare in Premier League. A tal proposito sarebbero due i club inglesi che al momento sarebbero interessati allo svedese.

Di seguito un breve focus riportato da Il Corriere dello Sport:

“In uscita c’è anche Jens Cajuste, lo svedese acquistato un’estate fa che ha rifiutato il Galatasaray e spera di trasferirsi in Premier. Lo voleva il Leicester e poi, in prestito, lo hanno chiesto l’Ipswich e il Brentford. Si vedrà. C’è da fare, limare e costruire.”

