NUMERI PRIMI – Empoli-Napoli: statistiche, precedenti e cenni storici

Empoli-Napoli – precedenti, curiosità e statistiche sul 34′ turno di Serie A

Statistiche Empoli-Napoli – la gara si disputerà allo stadio Castellani domenica 24 aprile alle ore 15.00. Gli azzurri, reduci dalla sconfitta interna contro la Fiorentina ed il pareggio contro la Roma rimangono al terzo posto in classifica dietro ad Inter e Milan. Questi ultimi due risultati hanno causato la delusione della piazza partenopea e molto probabilmente posto fine al sogno Scudetto. “Numeri primi” è la rubrica di ForzAzzurri che analizza le statistiche del match di campionato.

I precedenti tra Empoli e Napoli

In Serie A sono soltanto 17 i precedenti tra Napoli ed Empoli, in 7 di questi gli azzurri hanno avuto la meglio, sono 5 invece le vittorie dei toscani con 5 pareggi. All’andata gli uomini di Andreazzoli hanno espugnato il Diego Armando Maradona con gol (fortuito) di Patrick Cutrone. L’ultima vittoria dei partenopei contro l’Empoli risale al novembre 2018, in quell’occasione al San Paolo finì 5-1 per la squadra di casa.

Statistiche

L’Empoli (14′ in classifica con 34 punti) non vince una gara di Serie A dal 12 dicembre 2021, ossia la gara di andata contro il Napoli. Il loro ultimo risultato positivo risale al allo scorso 20 marzo (pareggio per 1-1 contro il Verona). L’ultima volta che il Napoli ha battuto i toscani sia all’andata che al ritorno è stata nella stagione 2016/2017. Gli azzurri allora guidati da Maurizio Sarri si imposero per 2-0 allo stadio di Fuorigrotta e e per 2-3 al Castellani

Curiosità e cenni storici

Gli azzurri, malgrado i risultati altalenanti vantano ancora una delle migliori difese del campionato con 27 gol incassati, dietro solo all’Inter che ne ha presi 25. L’Empoli, malgrado si trovi lontano dalla zona calda della classifica, ha invece la terza peggiori difesa della Serie A con 60 reti al passivo, solo Cagliari (17′) e Salernitana (19′) hanno fatto peggio, con rispettivamente 61 e 69 reti incassate.

Arbitro

Sarà l’arbitro Marinelli di Tivoli a dirigere Empoli-Napoli, 34esima giornata di Serie A. Marinelli ha tre precedenti con gli azzurri: Bologna-Napoli 0-2 del 17 gennaio 2022, Napoli-Empoli 0-1 del 12 dicembre 2021 e Crotone-Napoli 0-4 del 6 dicembre 2020.

Alessandro Santacroce

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Permanenza di Zielinksi in bilico: non c’è mai stato il salto di qualità

De Maggio: “Il Napoli vuole Bajrami dell’Empoli in vista della prossima stagione”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Meteo: vortice ciclonico verso l’Italia, da giovedì le piogge. Allerta gialla in Sardegna