NUMERI PRIMI – Napoli-Fiorentina: statistiche, curiosità e cenni storici

Napoli-Fiorentina – precedenti, curiosità e statistiche sul 32′ turno di Serie A

Statistiche Napoli-Fiorentina – La gara si giocherà domenica 10 aprile allo stadio Diego Armando Maradona, ore 15.00. Gli azzurri secondi in classifica, con la vittoria sull’Atalanta al Gewiss stadium e grazie al pareggio a reti bianche tra Milan e Bologna, hanno accorciato la distanza con i rossoneri primi in classifica ad un solo punto. L’Inter con la vittoria sul campo della Juventus si riporta in zona calda tagliando del tutto fuori i bianconeri dal discorso Scudetto. adesso è di nuovo una corsa a tre per la vittoria del campionato e i viola sono una delle ultime insidie più pericolose sul cammino azzurro. “Numeri primi” è la rubrica di ForzAzzurri che analizza le statistiche del match di campionato.

I precedenti tra Napoli e Fiorentina

Napoli e Fiorentina si sono incontrate in Serie A ben 147 volte, con un parziale quasi in perfetto equilibrio di 54 vittorie azzurre contro le 53 dei viola e 40 pareggi. All’impianto di Fuorigrotta i precedenti sono 72, con i partenopei che si sono imposti 34 vittorie contro le 17 della Fiorentina con 21 pareggi. Nella scorsa stagione il Napoli, allora guidato da Rino Gattuso, si impose per 6-0.

Statistiche

In trasferta la Fiorentina ha collezionato un solo clean sheet, a inizio campionato contro l’Udinese alla Dacia Arena, solo Verona e Salernitana hanno fatto peggio con zero gare in trasferta a rete inviolata. i Viola fuori casa subiscono gol da 11 partite di fila e contro gli uomini di Spalletti potrebbero arrivare a 12 gare senza mantenere la porta inviolata. In casa il Napoli ha vinto solo tre delle ultime otto partite di Serie A, con 1 pareggio e ben 4 sconfitte.

Curiosità e cenni storici

Napoli-Fiorentina sarà la gara tra le due squadre con il possesso palla medio più alto del campionato in corso, 59% per i partenopei e 57% per la Viola. La Fiorentina è la vittima preferita di Lorenzo Insigne in Serie A, sono 9 infatti le reti messe a segno dal capitano azzurro contro i toscani. Gli azzurri sono la squadra che ha collezionato più punti in Serie A in queste prime 12 giornate del girone di ritorno (27 con un bilancio di otto vittorie, tre pareggi e una sconfitta).

Arbitro

Sarà Maurizio Mariani il direttore di gara di Napoli-Fiorentina. Il fischietto romano ha già diretto ben 15 gare degli azzurri con un bilancio di dieci vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. L’ultima gara dei partenopei diretta da Mariani è stata Venezia-Napoli, finita 0-2 a favore degli uomini di Luciano Spalletti.

Alessandro Santacroce

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pres. Verona: “Scudetto? Lo vincerà il Napoli, lo dissi già a luglio”

Marchetti: “Olivera? Trattativa ben avviata, Kvaratskhelia non esclude Zaniolo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sulla delega fiscale è lite nella maggioranza ma Draghi assicura: “Nessun aumento di tasse”