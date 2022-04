Calciomercato: Lazio su Mertens ma la priorità di Dries è il rinnovo con il Napoli

La priorità assoluta di Ciro è rimanere a Napoli

Pietro Pinelli, giornalista Mediaset, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del possibile approdo di Dries Mertens alla Lazio.

Queste le sue parole:

“E’ un’operazione che mi ricorda un po’ Callejon a Firenze. Mertens a Napoli ha trovato la sua comfort zone, bisognerebbe vedere quale sarebbe la reazione fuori da questo contesto. E’ un giocatore validissimo, ma sarebbe comunque da valutare in un’altra squadra come la Lazio. Tutto è legato alla permanenza di Sarri e su questo non ci sono dubbi. Il giocatore ha messo al primo posto il rinnovo col Napoli, se non dovesse arrivare si parlerebbe con la Lazio, che però non può andare oltre una determinata cifra con l’ingaggio”.

