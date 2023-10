NUMERI PRIMI – Napoli-Fiorentina: statistiche, precedenti e cenni storici

Napoli-Fiorentina – Precedenti, curiosità e statistiche sulla sfida valida per la sesta giornata di campionato.

Questa sera il Napoli di Rudi Garcia affronterà la Fiorentina di Vicenzo Italiano. Il match verrà disputato allo Stadio Diego Armando Maradona ed il fischio d’inizio è previsto alle ore 20:45. Gli azzurri vengono dalla roboante vittoria contro il Lecce, la squadra partenopea ha infatti espugnato lo Stadio Via del Mare battendo i giallorossi per 0-4 ed ora è alla ricerca del suo terzo successo consecutivo in campionato. Attualmente si trova a quota 14 punti nella classifica di Serie A, gli stessi dei viola. Anche la squadra ospite ha infatti collezionato fino ad ora quattro vittorie due pareggi ed una sconfitta ed anch’essa ha concluso la sua ultima sfida in campionato con una netta vittoria sul Cagliari per 3-0.

I precedenti tra Napoli e Fiorentina

Napoli e Fiorentina si sono sfidate in tutto ben 147 volte. Gli incontri disputati in casa del Napoli sono stati fino ad adesso 73. Il bilancio attuale favorisce la squadra azzurra, che ha collezionato tra le mura amiche 34 vittorie; la Fiorentina ha portato a casa i tre punti in 18 occasioni ed i pareggi sono 21. L’ultima vittoria del Napoli nello stadio di Fuorigrotta risale proprio all’ultimo incontro tra le due compagini, cioè scorso 7 maggio. L’ultima sconfitta azzurra risale invece allo scorso anno mentre l’ultimo pareggio è avvenuto nel 2017.

Statistiche

Considerando esclusivamente il girone di andata il Napoli non esce sconfitto da una sfida contro la Fiorentina dal lontano 2007; inoltre nelle ultime sei sfide in Serie A tra le due squadre che si sono disputate in casa azzurra i viola non sono mai riusciti a trovare il gol. Se invece si considerano le singole gare di questa stagione, nessuna squadra in Serie A ha segnato più della Fiorentina durante il primo quarto d’ora di gioco; dal suo canto il Napoli è la squadra che ha segnato di più negli ultimi 15 minuti insieme all’Inter ed alla Roma. La Fiorentina è anche una delle vittime preferite di Matteo Politano, contro la quale fino ad ora ha segnato cinque gol; nel club viola c’è invece Giacomo Bonaventura, che contro la squadra azzurra è andato in rete ben sei volte.

Arbitro

L’arbitro chiamato a dirigere la sfida è Federico La Penna della sezione di Roma 1. Gli azzurri hanno incontrato il Direttore di gara in dieci occasioni e non hanno mai portato a casa una sconfitta: sotto il suo fischietto hanno collezionato sette vittorie e due pareggi. Gli incontri tra La Penna ed il club viola sono stati invece sette: in tali occasioni la squadra ha portato tre vittorie, due pareggi e due sconfitte.

Maria Marinelli

