NUMERI PRIMI – Napoli-Sampdoria: statistiche, precedenti e cenni storici

Napoli-Sampdoria – Precedenti, curiosità e statistiche sulla prima giornata del girone di ritorno

Statistiche Napoli-Sampdoria, seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A 2021/2022. La gara si giocherà domenica 9 gennaio allo Stadio Diego Armando Maradona, ore 16.30. Gli uomini di Domenichini (Spalletti è positivo al Covid-19) arrivano ancora a corto di organico ma con un morale ritrovato dopo la grande prestazione contro la Juventus, che tra mille difficoltà è fruttato al Napoli un pareggio che per certi versi sta pure stretto. Ora c’è il tabù Maradona da sfatare, gli azzurri infatti non vincono in campionato tra le mura amiche da Napoli-Lazio dello scorso 28 novembre. “Numeri primi” è la rubrica di ForzAzzurri che analizza le statistiche del match di campionato.

I precedenti tra Napoli e Sampdoria

Questa sarà la sfida numero 110 tra Napoli e Sampdoria, la 55esima in casa azzurra in Serie A. Questo il bilancio dei 54 precedenti al San Paolo (ora stadio Maradona): 26 vittorie azzurre, 19 pareggi e 9 successi della Samp.

Statistiche

Il Napoli ha perso soltanto una delle ultime 20 sfide di Serie A contro la Sampdoria: 0-3 nel settembre 2018 al Luigi Ferraris; i partenopei hanno vinto ben 16 gare. La Sampdoria ha perso le ultime cinque partite di Serie A contro il Napoli, nella storia della competizione solo contro Juventus, Milan e Inter i blucerchiati hanno perso più gare di fila. Nelle ultime 13 partite di Serie A giocate in casa contro i liguri, il Napoli è imbattuto con un bilancio di 11 vittorie e 2 pareggi.

Curiosità e cenni storici

L’ultima vittoria dei blucerchiati allo stadio di Fuorigrotta risale al 19 aprile 1998, con Boskov in panchina. Il Napoli però, arriva da tre sconfitte consecutive al Maradona (contro Atalanta, Empoli e Spezia): solo due volte nella storia gli azzurri sono arrivati a quattro, nel 1998 e nel 2020.

Arbitro

Sarà l’arbitro Di Bello di Brindisi a dirigere Napoli-Sampdoria, 21esima giornata di Serie A. Assistenti: Scatragli-Margani. IV Uomo: Cosso. VAR: Abisso-Tegoni, l’ultimo precedente di Di Bello con gli azzurri è stato Genoa-Napoli 1-2 del 29 agosto 2021. Il direttore ha di gara ha condotto ben 18 gare dei partenopei e tra queste sono solo 3 le sconfitte, le restanti 15 tutte vittorie.

Alessandro Santacroce

