NUMERI PRIMI – Napoli-Sassuolo: statistiche, precedenti e cenni storici

Statistiche Napoli-Sassuolo – La partita si disputerà allo stadio Diego Armando Maradona che nella stagione corrente è stato teatro di tante, troppe sconfitte. I recenti risultati deludenti culminati con l’imbarazzante sconfitta di Empoli hanno definitivamente spento le speranze Scudetto ed ora tutto ciò che rimane è il piazzamento in Champions League che sembra ormai cosa fatta (anche se matematicamente non vi è ancora la certezza). “Numeri primi” è la rubrica di ForzAzzurri che analizza le statistiche del match di campionato

Napoli e Sassuolo si sono scontrate soltanto 17 volte in Serie A, con un parziale di 8 vittorie azzurre, 7 pareggi e 2 vittorie neroverdi. L’ultima vittoria in casa per i partenopei contro il Sassuolo risale al 25 luglio 2020, è anche l’ultima volta che i partenopei hanno conquistato i tre punti contro il Saussuolo. In questa stagione la gara dell’andata al Mapei Stadium è terminata 2-2.

Statistiche

Il Napoli non ha ottenuto alcun successo nei tre incontri più recenti contro il Sassuolo (2 pareggi e una sconfitta). Il Sassuolo ha vinto al Maradona per l’ultima volta l’1 novembre 2020, dopo che nelle precedenti sette aveva ottenuto due pareggi e ben cinque sconfitte. Il Sassuolo ha perso tre delle ultime quattro gare di campionato totalizzando una sola vittoria, solo una volta è arrivato a tre KO consecutivi in Serie A nella gestione di Alessio Dionisi, lo scorso settembre contro Roma, Torino e Atalanta. Il Sassuolo è la prima squadra per conclusioni da fuori area (220) insieme a Milan (215) e Napoli (209).Gli azzurri sono però la squadra che ha segnato più gol da fuori area, ben 11 come Milan e Udinese, mentre i neroverdi sono a quota nove.

Curiosità e cenni storici

Il Napoli non ha vinto nessuna delle ultime tre gare di campionato (1 pareggio e 2 sconfitte), l’ultima volta che ha giocato più partite consecutive senza trovare il successo in Serie A è stata nel dicembre 2019 (ben otto tra le gestioni di Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso). Dries Mertens, attualmente a nove reti, può diventare il quarto giocatore in tutta la storia del Napoli capace di andare in doppia cifra di gol in cinque stagioni differenti in Serie A, dopo Antonio Vojak, Diego Maradona e l’attuale capitano azzurro Lorenzo Insigne che ci è riuscito proprio la scorsa giornata contro l’Empoli.

Arbitro

Sarà l’arbitro Rapuano di Rimini a dirigere Napoli-Sassuolo, match valevole per la 35esima giornata di Serie A. E’ la prima volta in assoluto che il direttore di gara conduce una partita del Napoli in Serie A.

