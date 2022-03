NUMERI PRIMI – Napoli-Udinese: statistiche, precedenti e cenni storici

Napoli-Udinese – precedenti, curiosità e statistiche sul 30′ turno di Serie A

Statistiche Napoli-Udinese – La gara si giocherà sabato 19 marzo allo stadio Diego Armando Mardadona, ore 15.00. Gli azzurri, hanno rialzato subito bruciante sconfitta interna contro il Milan espugnando il Bentegodi contro l’Hellas Verona (gara piena di polemiche dopo il vergognoso striscione della curva veronese e i continui ululati razzisti all’indirizzo di Osimhen, Koulibaly ed Anguissa. Gli uomini di Spalletti si trovano ora al secondo posto davanti all’Inter (che non è andata oltre il pareggio contro il Torino) e a -3 dal Milan primo. Numeri primi” è la rubrica di ForzAzzurri che analizza le statistiche del match di campionato.

I precedenti tra Napoli e Udinese

I precedenti in Serie A tra le due squadre sono 79, con un bilancio di 33 le vittorie degli azzurri, 29 pareggi e 17 successi per i friulani. All’andato in questo campionato gli azzurri si imposero per 4-0 in trasferta. Il Napoli non perde contro l’Udinese dal 3 aprile del 2016, nei successivi 12 incontri fino ad ora sono state 11 le vittorie azzurre e solo 1 pareggio per 1-1 risalente al 7 dicembre del 2019.

Statistiche

Nelle ultime quattro gare i friulani hanno messo a segno e subito almeno una rete. Nelle ultime quattro trasferte hanno però segnato un solo goal. In casa i partenopei vincono contro i bianconeri da 7 gare di fila. L’Udinese non perde in campionato dal 20 febbraio (sconfitta per 0-4 contro il Verona).n

Curiosità e cenni storici

Tra le due squadre ci sono attualmente 30 punti di differenza in favore dei partenopei. Il Napoli è imbattuto da 11 partite di Serie A contro i friulani: dalla stagione 2016-2017 in avanti 10 vittorie e un pari per gli azzurri. Nelle ultime 4 giornate i friulani hanno fatto punti contro tre big del nostro campionato, ossia Milan a San Siro, Lazio e Roma alla Dacia Arena, con il medesimo risultato di 1-1.

Arbitro

Sarà l’arbitro Fourneau di Roma a dirigere Napoli-Udinese. Assistenti: Baccini-Cecconi. IV Uomo: Cosso. VAR: Nasca-Vivenzi. Forneau non ha ancora diretto il Napoli in Serie A. L’unico su precedente con gli azzurri è Napoli-Spezia 4-2 del 28 gennaio 2021 (Coppa Italia).

Alessandro Santacroce

