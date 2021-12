Occhi puntati su Kumbulla: è l’obiettivo di Giuntoli per la difesa

Ritorno di fiamma per Cristiano Giuntoli: Marash Kumbulla è tra gli obiettivi principali per la difesa del Napoli.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo l’addio di Manolas, Cristiano Giuntoli è alla ricerca disperata di un valido sostituto. Le valutazioni del DS del Napoli sono svariate: Szalai, ventitreenne del Fenerbahçe e Sanchez venticinquenne del Tottenham. Ma il pezzo forte riguarderebbe Kumbulla, ventunenne sondato anche da altri club, tra cui il Torino.

Per quanto riguarda la fascia sinistra è ancora in voga il nome di Mandava del Lille in scadenza di contratto. I nomi sono molteplici, ma la necessità principale è l’arrivo di un centrale.

