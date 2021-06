Occhi su D’Ambrosio e Faraoni, il Napoli cerca rinforzi sulle fasce

Il Napoli studia una strategia per poter portare in squadra validi rinforzi, l’attenzione è rivolta a Danilo D’Ambrosio e Davide Faraoni.

D’Ambrosio e Faraoni sembrerebbero essere nella lista delle preferenze di ADL e Spalletti.

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, pone l’attenzione su due profili interessanti per rinforzare la rosa del Napoli. Il primo è Danilo D’ambrosio, considerato un “jolly” difensivo di grande affidamento, e potrebbe rivelarsi una valida alternativa per la fascia destra, nonostante abbia appena rinnovato, per un anno, con l’Inter. Inoltre, associato al Napoli, continua a circolare il nome di Toma Basic dal Bordeaux per il reparto difensivo.