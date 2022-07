Olivera e Lozano in ritiro col Napoli entrambi reduci da infortuni: il risultato dei test fisici

Olivera e Lozano in ritiro col Napoli

Mathias Olivera ed Hirving Lozano sono in ritiro col Napoli, entrambi reduci da infortuni; Olivera al ginocchio sinistro rimediato con la Celeste a Panama e il Chucky è stato operato il 20 maggio in Messico alla spalla destra. Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport hanno già recuperato terreno come dimostrano i test fisici ai quali si sono sottoposti:

Olivera e Lozano in ritiro col Napoli, il risultato dei test fisici:

“I test fisici sono andati bene così come i controlli, entrambi sono sulla via del rientro e sin da oggi cominceranno a lavorare secondo lo spartito che lo staff medico e quello tecnico riterranno più adatto”

