Il Mattino – Spalletti concentrato sul mercato in entrata: il suo rinnovo può aspettare.

Il Napoli non ha fretta e neanche Spalletti, per quanto riguarda il rinnovo. Il tecnico al momento è soddisfatto del mercato in entrata ed è pronto per affrontare la nuova stagione. La società per il futuro è tranquilla, dal momento in cui il tecnico percepisce 2,7 milioni all’anno con opzione per il terzo anno da esercitare in primavera. Inoltre, il lavoro svolto finora, viene considerato in maniera positiva dalla società e l’obiettivo Champions League è stato raggiunto.

