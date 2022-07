Repubblica – Torino – Non solo Petagna, spunta anche Meret: il Napoli pensa al prestito.

Supposizioni sull’arrivo di Keylor Nava e Kepa tra i pali, potrebbe rendere a Meret le cose difficili. La garanzia di titolarità non sarebbe più valida, finendo inevitabilmente in panchina. Proprio per questo motivo il giocatore è restio nel firmare il rinnovo. Per lui, Giuntoli, avrebbe pensato ad una soluzione ponte con un anno in prestito da protagonista, prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro con il Napoli. L’ipotesi Empoli non è decollata, dal momento in cui Vicario non dovrebbe lasciare la squadra. Tuttavia rimane viva la pista Torino, che oltre all’interesse per Petagna, sembrerebbe affascinato anche da Alex Meret.

