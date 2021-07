ULTIM’ORA – Operazione in corso per Demme a Roma: i tempi di recupero

Operazione in corso per Demme a Roma

Ultim’ora, operazione in corso per Demme a raccontarlo da Castel Volturno è l’inviato di Sky Sport 24, Massimo Ugolini:

“Operazione in questi minuti per Diego Demme, la notizia arriva da Roma. Un’operazione già concordata col dott. Canonico e il prof.Mariani, un’operazione per rafforzare il legamento mediale collaterale del ginocchio destro. L’operazione non cambierà i tempi di recupero, un passaggio in più per il totale recupero: 8-12 settimane, 2-3 mesi per rivedere in campo Diego Demme. Son questi i tempi di recupero”.

