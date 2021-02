Orgoglio, dignità e rabbia – Gattuso: ” Il veleno ti consuma”

Il Corriere dello Sport riporta le dichiarazioni di Gattuso avvenute nel post partita. E’ tanta la rabbia che pervade il tecnico azzurro.

Le parole di Gattuso sono chiare e concise, non c’è niente che faccia pensare che voglia defilarsi dal suo ruolo, che esegue sempre con grande passione e rispetto.

“Il veleno non si compra al mercato con 10 euro”, queste le parole di mister Gattuso a seguito della sconfitta con il Verona. Parole condite con un pizzico d’orgoglio, amor proprio, dignità e tanta rabbia.

“Prendo schiaffi a destra e a manca, ogni giorno vengo massacrato. Neanche fossimo ultimi in classifica.” Si sfoga così Rino, combattuto dalle reazioni delle ultime settimane. Le sue parole lasciano perplessi, poiché il nervosismo si percepisce. Insicuro del suo futuro Gattuso esprime aspramente il suo parere: “Se il presidente ha fatto bene a confermarmi? Ora mi tocco sotto, ma se perdo le prossime due partite sono di nuovo in discussione, così non si lavora bene”.

Quando Gattuso giunse a Napoli era inconsapevole del fatto che De Laurentiis dà, ma conseguenzialmente, toglie. E’ generoso, si, ma anche molto avaro. Un giorno ti ama e l’altro ti odia. E’ indecifrabile il suo comportamento.

“Con il presidente, che rispetto ,essendo più grande di me, c’è sempre stato un buon rapporto” e poi dà rilievo ad un’amara confessione: “ma sono deluso da quello che è successo negli ultimi 15-20 giorni”.

La situazione, dunque, in casa Napoli è più che complicata, i due continuano ad essere separati in casa, nonostante Gattuso abbia dichiarato di stare molto bene con i suoi ragazzi durante la sessione di allenamento.

Un particolare da non sottolineare è quello di Benitez, che sembrerebbe aver lasciato uno spiraglio al Napoli. Pertanto Rino non dovrebbe stupirsi laddove il presidente dovesse sostituirlo, così come successe nel 2019, prima che arrivasse lui con Ancelotti.

