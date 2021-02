Top & Flop – Napoli-Parma, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Il Napoli trova la seconda vittoria consecutiva tra Coppa Italia e campionato, ad attendere gli azzurri ora c’è un febbraio di fuoco

Primo tempo

Il Napoli che scende in campo nel primo tempo non è particolarmente propositivo, soprattutto nei primi 25 minuti di gioco. Insigne prova la conclusione dalla lunga distanza un paio di volte, il primo tiro in porta degli azzurri arriva dallo stesso capitano che scalda i guantoni di Sepe con un destro a giro da fuori area che viene facilmente trattenuto dal portiere ex Napoli.

Al minuto 28 dopo un’azione ben costruita Zielinski si trova al lato dell’area di rigore ma strozza troppo il suo cross basso che finisce tra le braccia del portiere, il gol che sblocca l’incontro arriva appena 4 minuti dopo, Elmas riceve palla sulla trequarti avversaria e dopo essere entrato in area salta 3 difensori del Parma e scarica a rete un sinistro che spiazza Sepe, 1-0 Napoli.

Al minuto 43 arriva un’altra grande occasione per gli azzurri, Insigne con uno splendido tocco sotto trova Petagna, che si porta in area di rigore e trova un cross per Lozano che da buona posizione non trova lo specchio. Il primo tempo si chiude con il Parma che trova il suo primo corner della partita.

Secondo tempo

Il Parma entra in campo più aggressivo e trova un Napoli molto basso, Al minuto 53 Cornelius in posizione regolare corre verso l’area di rigore azzurra e da posizione defilata sbaglia completamente la conclusione con il destro, palla sul fondo. Gli uomini di Gattuso rispondono con Insigne che al 60′ prova il piazzato da fuori area, conclusione che si spegne a lato di poco. Gli ospiti trovano due minuti dopo il gol del pareggio con Brugman che però viene annullato per fuorigioco, Gervinho serve il compagno che, in evidente posizione irregolare, batte Ospina con destro a giro sul secondo palo, poco dopo il Parma ha un altra occasione, cross dalla trequarti di Conti che trova il colpo di testa di Krunic, pallone alto sopra la traversa.

Al minuto 70 Zielinski lascia il posto a Bakayoko. Gli uomini di Gattuso sfiorano il raddoppio con Elmas, il macedone viene viene servito ed entra nell’are avversaria, salta due avversari e va vicinissimo alla doppietta, determinante la deviazione in angolo di Osorio. Al minuto 77 Elmas lascia il campo per Maksimovic, altrettanto fa Mario Rui per Hysaj, Napoli che chiude il match con la difesa a 3.

Il gol del raddoppio azzurro arriva al minuto 82, Politano fa partire il sinistro dal limite dell’area, la sua conclusione viene deviata da Osorio e Sepe non può nulla, nel finale il Napoli è doppiamente sfortunato, Bakayoko carica il destro da fuori area e scheggia il palo, 3 minuti dopo, al 90′ Insigne si vede negare la gioia del gol numero 100 con la maglia azzurra, Politano libera il capitano azzurro con un colpo di tacco che lo pone in posizione favorevole, il suo sinistro coglie il palo lontano, dopo 4 minuti di recupero il match termina sul 2-0 per il Napoli.

Top – Elmas

Quella del macedone è stata un grandissima prestazione, sblocca la partita con un gran gol e sfiora la doppietta nel secondo tempo, da una mano anche in fase difensiva, lo si trova dappertutto. Oggi il migliore in campo è lui.

Flop – Zielinski

Quella di oggi non è stata una prestazione esaltante da parte del polacco, qualche buon fraseggio con Insigne nel primo tempo e poco più. Da un giocatore del suo talento ci si aspetta ben altro, è lui il peggiore in campo quest’oggi.

Alessandro Santacroce

