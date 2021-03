Orsato, Inter-Juve: “La mancata espulsione di Pjanic fu un mio errore, valutai male l’azione”

L’arbitro rompe il silenzio su uno degli episodi chiave della stagione 2017/2018 che costò al Napoli il terzo Scudetto

Daniele Orsato ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 90′ minuto, trasmissione in onda su Rai 2. L’arbitro, a distanza di circa tre anni, parla della mancata espulsione di Pjanic (episodio che poi condizionò irreversibilmente il campionato del Napoli) nella gara di Inter-Juventus del 28 aprile 2018, finita con il risultato di 2-3.

Queste le sue parole:

“Sicuramente non serve andare a rivederlo ancora. È stato un errore, l’ho valutata male e il var non poteva intervenire. La vicinanza dell’azione mi ha portato a non vedere quello che poi la tv mi ha mostrato. Per me è stato un contrasto in volo e fisico e l’ho valutata sicuramente male. Il Var non toglie tutti gli errori che noi facciamo in campo. È un errore, ed è normale. Il Var? Non pensate che il Var abbia dato fastidio. Benedetto il Var come dice spesso Gianluca Rocchi. Noi scendiamo in campo senza pensare che ci sia il var. È un salvataggio nel caso in cui ci sia un grosso errore e quindi ben venga che ci sia. Il protocollo? Mi sembra che il protocollo Var stia funzionando bene. Non mi sembra ci sia nulla da migliorare, se l’Ifab vorrà modificarlo sarà solo per migliorare il gioco e per il bene del calcio. L’orologio e Ronaldo? Ronaldo mi diceva che la palla era entrata e io gli detto che il mio orologio non aveva segnalato il gol e lui voleva sapere come funzionava, tutto qui”.

