UFFICIALE – Osimhen convocato dalla Nazionale nigeriana: qualificazioni Coppa D’Africa

Victor Osimhen convocato dalla Nazionale nigeriana

Victor Osimhen, convocato dalla Nazionale nigeriana, il giocatore da poco rientrato sul tappeto verde dopo tre mesi in cui ha dovuto combattere con l’infortunio e la positività al Covid-19, arriva la convocazione per la Nazionale, infatti, il suo nome è presente nella lista dei convocati della Nigeria per le sfide valide per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2022. La Nigeria sfiderà il Benin e Lesotho.

