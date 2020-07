Osimhen: “Darò tutto, non vedo l’ora di scendere in campo”

Osimhen sui social

Arrivano le prime parole di Victor Osimhen da giocatore del Napoli, affidare ad un post su instagram. “Il prossimo capitolo sarà il Napoli. E’ molto eccitante e non vedo l’ora di scendere in campo con la squadra, voglio ringraziare i fan nelle ultime settimane e darò sicuramente il massimo in campo per il bene del club. Non vedo l’ora di tornare in campo”. Questo il post del nuovo attaccante del Napoli.

https://www.instagram.com/p/CDUI-ZJqccS/?utm_source=ig_web_copy_link

