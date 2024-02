La Gazzetta dello Sport – Osimhen è l’obiettivo principale del Psg: ma lui sogna la Premier

Victor Osimhen ha attirato l’attenzione del Psg, che a fine stagione perderà Kylian Mbappè. Il club parigino è pronto a investire su un altro talento, che sarebbe proprio l’azzurro. ADL è consapevole del suo addio, ma a quanto pare il nigeriano gradirebbe un’altra meta.

Osimhen è l’ideale per motivi di natura tecnico-tattica: è un centravanti vero, uomo d’area di rigore che ama lanciarsi negli spazi in campo aperto. Luis Enrique è affascinato dal suo modo di giocare, considerando che avrebbe chiesto proprio a Mbappè di seguire questo metodo di gioco. A oggi sembrerebbe essere un affare già concluso, perché se il Psg dovesse decidere di puntare sull’azzurro, risulta difficile pensare che il trasferimento possa non avvenire.

In realtà, però, Osimhen ha sempre dichiarato il suo amore per la Premier League. Da sempre il suo obiettivo è quello di sbarcare in Inghilterra, dove sogna di giocare nel Chelsea. Tuttavia, in questo momento, lo stesso club non può garantire a Victor la Champions League, competizione che potrebbe trovare per all’Arsenal, altro club interessato a lui.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

