Corriere dello Sport – Traorè parte titolare: Zielinski vive ormai da separato in casa

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’esordio di Hamed Traorè. L’ex Sassuolo partirà titolare, Mazzarri ha deciso di dargli una chance e agirà come mezzala nel 4-3-3, ruolo ricoperto solitamente da Zielinski. Dunque, il polacco partirà dalla panchina, mentre l’ivoriano avrà la sua occasione per mettersi in mostra e farsi notare. È alla ricerca di una conferma dopo il prestito al Bournemouth, che chiede 25 milioni di euro per il suo riscatto. Per il Napoli cifra decisamente importante, che però è in attesa di scoprire definitivamente il talento del giocatore.

