Corriere dello Sport – Osimhen prigioniero del suo contratto: sarà convocato col Barça

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul rientro avvenuto in ritardo di Victor Osimhen. Il giocatore si è allenato a parte, presentandosi anche in ritardo a Castel Volturno.

“Per Osimhen è ormai è da sei mesi che va così. Prigionieri di un contratto e di un talento al quale sono stati concessi privilegi che non possono sparire proprio ora che arriva la madre di tutte le partite come si intuisce rileggendo un report che dice niente o forse tutto. Napoli-Genoa la guarderà dalla tribuna, certo che sì: nell’elenco dei convocati non c’è ma ci sarà, serve un po’ di pazienza, perché per gestirlo come si dovrebbe, basterà far arrivare il Barcellona al «Maradona». E così saranno tutti felici e contenti i protagonisti di questa sceneggiata che non finisce mai o magari sta scivolando verso i titoli di coda”.

