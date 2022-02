Osimhen è l’uomo che tiene in vita il sogno scudetto

Tuttosport – Il gioiello azzurro è Victor Osimhen: l’uomo che può tenere in vita il sogno scudetto per il Napoli.

Il quotidiano ritorna su Victor Osimhen e il suo potenziale, definendolo l’uomo che può tenere in vita il sogno scudetto per il Napoli. Questo è quello che si legge:

“Luciano Spalletti ha bisogno di lui, necessita di un calciatore con il quale può permettersi l’utilizzo di vari moduli tattici, oltre a garantire al Napoli un’impostazione sempre diversa: si può fare l’uscita dal basso oppure lanciare il pallone in avanti per uscire dalla pressione avversaria.

Victor c’è e domenica sarebbe davvero complicato tenerlo in panchina a Venezia perché sta bene e scalpita dal desiderio di tornare in campo dal primo minuto a distanza di 77 giorni dal crac subito nel match contro l’Inter. Ieri mattina al centro tecnico di Castelvolturno sono arrivati il professor Gianpaolo Tartaro , il chirurgo che ha operato Osimhen e il dottor Roberto Ruggiero che ha materialmente realizzato la maschera in carbonio”.

