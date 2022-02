Gelo in casa Napoli tra ADL e Insigne: non si parlano da mesi

Repubblica – Gelo tra Insigne e De Laurentiis: i due non si parlano da mesi.

Questo è quanto riportato dal quotidiano, in merito al rapporto, ormai inesistente, tra Lorenzo Insigne e Aurelio De Laurentiis:

“Insigne ha già avuto uno sfogo contro la Salernitana, esultando in maniera rabbiosa dopo il gol del 4-1. Adesso però è importante che Insigne le ritrovi in fretta la serenità di cui ha bisogno per rendere al massimo, senza farsi condizionare dal suo rapporto compromesso con De Laurentiis.

I due non si parlano più da un po’ e non si riavvicineranno nei prossimi mesi, visto che ormai il divorzio si è consumato anche in maniera ufficiale. Nel Napoli però l’attaccante continua ad avere un ruolo cruciale, di cui dovrà essere all’altezza fino alla fine al di là delle sue vicissitudini personali”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Nuova maschera speciale per Victor Osimhen, la utilizzerà contro il Venezia

Caso Ospina – Nessun dialogo aperto per il rinnovo. Possibile l’addio a giugno

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La controffensiva di Luigi Di Maio nel Movimento