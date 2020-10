FOTO – Osimhen firma il primo gol contro l’Atalanta: esultanza significativa

Osimhen firma il primo gol contro l’Atalanta, esultanza significativa

Victor Osimhen firma il suo primo gol nel match contro l’Atalanta. contribuendo al 4-0 roboante del primo tempo. Il nigeriano è protagonista anche di una esultanza molto importante e significativa.

Osimhen espone una maglia con su scritto “End Police Brutality in Nigeria” tradotto:

“Fermate le violenze della polizia in Nigeria“. La scritta si riferisce ai continui episodi razzisti che si verificano ultimamente in Nigeria.

