Top & Flop – Napoli-Atalanta, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

I Top & Flop di Napoli-Atalanta

Primo Tempo

La prima frazione di gioco comincia con il Napoli che sembra padrone del campo, mentre l’Atalanta intimorita dall’avvio degli azzurri. Lozano firma una doppietta in 4 minuti, mettendo al tappeto gli orobici che non riescono a reagire. Politano con un sinistro da limite cala il tris. Sul finire della prima frazione, Osimhen trova la sua prima rete in azzurro con un destro che beffa Sportiello.

Secondo Tempo

Nella ripresa, il ritmo cala ma il Napoli in almeno in un altro paio di occasioni va vicino al goal. Una distrazione a centrocampo, permette a Romero di servire Lammers che batte Ospina. Girandola di cambi per entrambe le squadre, ma il risultato finale non cambia.

TOP – LOZANO

Il messicano continua il suo ottimo inizio di stagione, firmando una doppietta. Riesce a farsi trovare pronto in fase realizzativa, presente anche in fase di ripiego a dare una mano alla difesa. Sembra lontano parente del giocatore visto lo scorso anno, confermando le sue ottime qualità.

FLOP – Nessuno

