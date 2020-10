Napoli, Gattuso: “Mi fa rabbia non aver potuto giocare contro la Juve, eravamo pronti”

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo la netta e roboante vittoria sull’Atalanta

L’allenatore del Napoli Rino Gattuso ha parlato a Sky Sport della partita di oggi, vinta 4-1 contro l’Atalanta, ed è ritornato sul match perso 3-0 a tavolino contro i bianconeri:

ATALANTA – “Oggi l’abbiamo preparata bene, abbiamo cercato più volte il 4 contro 4 in avanti. Osimhen è fondamentale e ci ha aiutato tantissimo. Ho visto grande mentalità, gran voglia di conquistare la palla, tanta determinazione. L’Atalanta è una di quelle squadre che può vincere il campionato. Non mi aspettavo una prestazione così contro questa Atalanta, perchè so che squadra è.”

OSIMHEN – “Lozano aveva già segnato, Osimhen ci sta dando tanto. A Parma ci ha fatto vincere la partita e oggi siamo contenti per il suo gol. Devo ringraziare il ds Giuntoli e il presidente per averlo portato a Napoli; io sono innamorato di questo calciatore da tanto tempo. Ti fa salire, fa reparto da solo, crea superiorità numerica, anche se non segna tanto. Victor fa reparto da solo”.​

LA JUVE – “Ho rosicato parecchio, sono quello più incazzato di tutti. I bianconeri sono la squadra da battere, ma in questo momento è un cantiere aperto. Potevamo approfittarne e andarcela a giocare; l’avevo preparata come quella di oggi. Alle 18:55 eravamo sul pullman, pronti a partire. Potevamo schierare Demme al posto di Bakayoko, magari l’avremmo persa 3-0 sul campo, ma non a tavolino. Sono arrabbiato con chi non ci ha fatto partire. Quando ho parlato con la società, con De Laurentiis e Giuntoli in primis, eravamo rimasti che la partita si sarebbe giocata tranquillamente”.

BAKAYOKO – “Bakayoko non giocava da 7 mesi e, praticamente, non ha sbagliato nulla. La squadra è forte e possiamo adottare un nuovo modulo. Su Bakayoko sapete cosa penso: posso pure litigare coi miei giocatori, ma poi ci faccio pace subito. Tiémoué ha una tecnica tutta sua, non è un gran palleggiatore ma se si mette riesce a fare bene anche quello. E’ un calciatore che ci mancava”.

KOULIBALY – “E’ un calciatore che solo nella passata stagione non ha fatto bene, anche a causa degli infortuni, ma quando sta bene è un grandissimo difensore. Sbaglia ancora troppo tecnicamente, ma è un gran giocatore”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Top & Flop – Napoli-Atalanta, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

PARTECIPA ALLA PRIMA EDIZIONE DI FANTAZZURRI, IL FANTACALCIO DEI TIFOSI DEL NAPOLI

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: Napoli; nuova protesta mamme, ridateci la scuola