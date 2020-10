Covid-19, nove positivi nell’AZ Alkmaar. Partita a rischio?

AZ Alkmaar, nove potivi al Covid-19

L’AZ Alkmaar, prossimo avversario del Napoli in Europa League, ha comunicato la positività di 9 membri della prima squadra al Covid-19. Il club olandese, non ha fornito i nomi ma si tratterebbe di 6 calciatori e 3 dipendenti del club olandese. La gara di esordio in Europa, sarebbe a forte rischio.

