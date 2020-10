Ufficiale, tre positivi nel Torino

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Torino ha annunciato che ci sono tre nuovi positivi al Covid-19. Ecco il comunicato del club:

“Il Torino Football Club comunica che nell’ambito dei consueti test per la rilevazione del Covid-19 sono stati riscontrati tre casi di positività: un calciatore della prima squadra e due membri dello staff. I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono già in isolamento. Il Torino FC continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari”.

