Gianni Di Marzio: “4-2-3-1? Contro l’Atalanta meglio il 4-3-3”

Gianni Di Marzio consiglia Gattuso

Nel corso di Marte Sport Live, è intervenuto l’ex allenatore Gianni Di Marzio che si è soffermato sulal questione modulo. Ecco quanto dichiarato:

“Quale modulo con l’Atalanta? Sicuramente il 4-3-3, è il veleno per i topi del 3-5-2. Considerato però che abbiamo esterni alti molto rapidi, potrebbe essere meglio il 4-2-3-1. Gomez? Il giocatore più forte dell’Atalanta oltre a Ilicic, lui fa il playmaker e poi viene avanti, quindi bisogna contrastarlo in maniera rapida, può marcarlo Mertens, l’unico rapido abbastanza da togliergli palla dai piedi. Bakayoko o Lobotka insieme a Fabian Ruiz? Per me il primo è quello giusto, anche perché Fabian Ruiz si porta molto anche all’attacco. Certo bisognerà stare attenti sull’1 vs 1 perché loro sono abituati a giocare così. In una partita del genere Osimhen si può esaltare negli spazi aperti così come Mertens in zona gol.”

