Lockdown, parla Conte: “Dobbiamo evitarlo, useremo un’altra strategia”

Il Premier Giuseppe Conte, nel corso del Festival di Limes ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente sulla possibilità di un nuovo lockdown. Ecco quanto dichiarato:

“La prima ondata ci ha trovato impreparati, perché nessuno conosceva il nemico. Lo abbiamo affrontato a mani nude. Abbiamo scoperto che servivano mascherine che non producevamo e attrezzature respiratorie che non avevamo a sufficienza. Ecco perché il lockdown. Adesso dobbiamo evitare il lockdown, perché facciamo tanti test, siamo attrezzati per questo. Dobbiamo affrontare la seconda ondata con un’altra strategia, più mirata e che non prevede più il lockdown che è di chi non ha i mezzi per reagire. Dobbiamo autoproteggerci, rispettando le regole come il distanziamento”.

