La Gazzetta dello Sport – Osimhen non è in vendita: solo “proposta indecente” può tentare ADL.

L’edizione odierna del quotidiano, fa il punto della situazione in merito alla situazione di Victor Osimhen. Il nigeriano, secondo le testimonianze, non sarebbe in vendita, ma offerte folli potrebbero far cambiare idea a De Laurentiis.