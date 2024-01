Osimhen, parla l’agente: “Pensa solo al Napoli”

Roberto Calenda, agente Victor Osimhen, è intervenuto dopo le parole di Mamuka Jugeli sull’attaccante del Napoli.

Nella giornata di ieri Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, ha espresso la propria opinione su futuro dell’attaccate del Napoli Victor Osimhen. Ciò è avvenuto nel corso di una sua intervista ai microfoni di Sport1 Georgia.

Dopo l’intervento di Victor Osimhen in prima persona è arrivato anche quello di Roberto Calenda, suo agente.

Di seguito quanto si legge sul proprio account ufficiale Twitter:

“Ognuno deve guardare in casa propria e avere rispetto del lavoro altrui. Non è corretto parlare del futuro di giocatori che non si rappresentano. Così facendo si creano problemi e malintesi oltre a previsioni sciagurate degne di un pessimo indovino. Le presunte dichiarazioni dell’agente Mamuka Jugeli sono gravi, superficiali e inaccettabili. Inoltre mettono il mio assistito Victor Osimhen in cattiva luce nei confronti dei tifosi del Napoli senza alcun motivo né riscontro della realtà. Abbiamo appena firmato un rinnovo di contratto e l’unico desiderio di Victor, oltre alla Coppa d’Africa, è quello di aiutare il Napoli. Tutto il resto è spazzatura”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Osimhen attacca l’agente di Kvaratskhelia: “Sei un pezzo di sporcizia e una vergogna”

Samardzic-Napoli, trattativa verso la chiusura: manca un ultimo dettaglio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vera Gemma, è amore con Guè Pequeno: è la coppia più incredibile di inizio anno