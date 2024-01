Radio Punto Nuovo – Caso Osimhen, entourage irritato dalle parole dell’agente di Kvara

Secondo quanto riportato dal canale radio, in queste ore dopo il botta e risposta fra Mamuka Jugeli e Victor Osimhen, parrebbe che l’entourage del nigeriano non abbia accolto molto bene le dichiarazioni. A quanto pare le parole dell’agente di Kvaratskhelia, avrebbero scaturito molto fastidio, ritenendole irrispettose e molto lontane dalla realtà dei fatti. Lo stesso Osimhen si è esposto furioso sui social dopo la vicenda.

Intanto, però, le indiscrezioni su un suo futuro lontano da Napoli non mancano. Anzi, si infittiscono le voci di un suo approdo in Premier League, dopo un chiaro ammiccamento a Chelsea e Manchester United. Ambedue le società già da tempo sono sulle tracce del nigeriano, disposte a versare la cifra richiesta da ADL nelle casse del Napoli in estate.

