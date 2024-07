Radio Punto Nuovo – Osimhen-Psg, ci siamo: Kolo Muani sempre più vicino all’Atletico

La redazione ha riportato alcune notizie, per quanto riguarda il futuro di Victor Osimhen. L’attaccante potrebbe essere davvero molto vicino al trasferimento al Paris Saint-Germain, poiché i parigini sarebbero a un passo dalla cessione di Kolo Muani. L’Atletico Madrid ha accelerato per trovare un accordo per il giocatore, e potrebbe trattarsi di un’operazione lampo, ma bisognerà prima trovare la formula dell’affare e cercare di avvicinarsi alle cifre stabilite.

Intanto su un binario parallelo, viaggia l’operazione che avvicina Osimhen al Psg. Nelle ultime 72 ore i contatti fra i club si sono intensificati e la trattativa è finalmente entrata nel vivo. Tra il nigeriano e il club francese, è stato già raggiunto un accordo totale. Il Napoli è disposto a concedere uno sconto sulla clausola e non apre a nessuna contropartita. Osimhen dovrebbe salutare il Napoli per una cifra poco superiore ai 100-105 milioni.

