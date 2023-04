Corriere dello Sport – Osimhen, Spalletti valuta: possibile uno spezzone col Verona.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul possibile rientro di Osimhen, oggi contro il Verona: “C’è stato il buio nell’anima, l’infortunio in Nazionale, lo 0-4 con il Milan subito standosene in tribuna, la trasferta di Lecce cancellata per opportuni motivi, quella San Siro bruciata dal destino: ma adesso, ed è passato circa un mese dall’ultima partita, quasi venti giorni dall’infortunio, è tornato Osimhen, che lotta assieme al Napoli e adesso sorride”