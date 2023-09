Corriere dello Sport – Osimhen, statistica inquietante: assenza di manovra preoccupa.

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto il punto della situazione sulla performance del Napoli contro il Genoa, evidenziando la solitudine in campo di Osimhen.

“Osimhen ha imprecato al vento. Ha cercato spazio (quel che c’era e non ce n’era) alle spalle dei difensori, ha tentato di accorciare il Napoli o di allungarlo, ha fatto da solo o ci ha provato soprattutto con Kvara, ha sbagliato qualcosa ma non ha mai – mai – avuto la possibilità di dimostrare che razza di centravanti sia, portandosi appresso i trentuno gol della passata stagione e pure la valutazione da duecento milioni solo per un piede, al quale il Napoli non è stato capace ad arrivare, fosse il destro o il sinistro.

Osimhen è partito lanciatissimo – due gol con il Frosinone e il rigore con il Sassuolo – e poi si è inabissato, lui con il Napoli, ma le statistiche di Marassi sono quelle più inquietanti, perché sottolineano un’assenza di fatto dalla manovra. Possibile che Osimhen non tiri più…?”

