Osimhen stende la Sampdoria. Ancora un clean sheet in campionato

A Genova Napoli batte Sampdoria per 2-0. Continua la corsa Champions.

Con un gol per tempo di Fabian Ruiz nel primo e di Osimhen nel secondo, Il Napoli supera la Sampdoria, quella che era considerata l’ammazzagrandi si piega alla compattezza degli azzurri che centrano ancora un clean sheet in campionato e restano agganciati al treno che porta all’accesso alla prossima Champions League. Il Napoli di Gattuso è momentaneamente quarto in attesa di Fiorentina-Atalanta.

