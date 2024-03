Osimhen top player, è difficile non pagare la clausola al Napoli

L’edizione odierna di Tuttosport si è concentrata sulla situazione legata all’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

La permanenza di Victor Osimhen al Napoli per la prossima stagione non sarebbe certa. Attualmente il giocatore ha una clausola pari a 130 milioni di euro, ma certamente ci sarà qualche club disposto a versare tale cifra.

Dal quotidiano si legge:

“E’ giusto che il Napoli si ponga il problema della sua assenza a partire dalla prossima stagione: con una clausola, ancorché ricca da 130 milioni di euro, diventa impossibile immaginare che un club ricco sfondato non decida di acquistare da De Laurentiis quello che può essere considerato il miglior attaccante d’Europa insieme ad Haaland. Forse anche meglio dell’attaccante norvegese, per le difficoltà che presenta la serie A e perché il Napoli non può annoverare tutti i grandi campioni che giocano nel Manchester City.”

