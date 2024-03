Osimshen sempre più nella storia del Napoli, spunta un altro record

Il Corriere dello Sport ha riportato un record dell’attaccante Victor Osimhen che riguarda le reti segnate con la maglia del Napoli.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen è il giocatore africano che ha segnato più reti in Serie A.

Il Corriere dello Sport si è concentrato proprio su questa statistica:

“Osi c’è e ci sarà al Montjuic, ma prima c’è la centesima contro il Torino: applausi. Un carnet onorato con lo scudetto e un po’ di primati: è il calciatore africano che ha segnato di più in A e anche quello con più gol in una sola stagione (26, capocannoniere uscente); è il giocatore del Napoli andato a segno più volte consecutive in A (8) ed è il terzo della storia con Maradona e Sallustro ad essere andato in doppia cifra per quattro stagioni di fila.”

