PAGANESE – Un rinforzo per l’attacco dell’Under 17

Si muove anche la Paganese calcio che cerca di rinforzare il proprio settore giovanile.

Infatti, il club azzurrostellato ha prelevato nei giorni scorsi il giovane Fabrizio Massa che militerà nella compagine Under 17 serie C del nuovo tecnico Antonio Floro Flores.

Massa, ruolo attaccante, classe 2004, è dotato di una buona tecnica, ottima velocità, forza e dispone di una buona capacità al tiro. Nella stagione sportiva 2018-19 ha fatto parte della rosa del Pescara Under 15 proveniente dalla società campana della “A.S. Posillipo calcio”.

Terminata l’esperienza in terra abruzzese il ragazzo è stato acquistato dal Napoli per la categoria U16, infine nell’ultima stagione ha disputato il campionato U17 Serie C con la Casertana.

La sua nuova sfida si chiama ora Paganese, sempre in Campania, in un club che sembra abbia dato i giusti stimoli al ragazzo per poter dimostrare le proprie qualità.

