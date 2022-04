Pagelle Napoli-Fiorentina, i quotidiani bocciano Fabian Ruiz

Napoli-Fiorentina: i quotidiani bocciano la prestazione di Fabian Ruiz.

Il Napoli ha subito la quinta sconfitta casalinga del campionato: questa volta la prestazione negativa è stata contro la Fiorentina. La squadra di Spalletti ha perso 2-3 perdendo così l’occasione di arrivare in cima alla classifica di serie A a pari punti con il Milan.

Tra i giocatori che non hanno tanto entusiasmato che Fabian Ruiz. La prestazione del centrocampista è stata insufficiente secondo alcuni quotidiani, per questo motivo questi ultimi bocciano all’unisono la sua gara.

Tuttosport: 4,5 – “Probabilmente il paggiore in campo, anche per la responsabilità di non aver segnato il gol dell’1-0; con la porta spalancata ha preferito passare a un compagno che non c’era.”

Il Mattino: 4,5 – “Senza passo, senza ritmo, neppure per un istante ha fatto filtro o massa: si è consegnato al destino e il destino si è preso gioco di lui. Incrocia Amrabat e Duncan che fanno la figura dei fenomeni per la voglia che ci mettono: irritante quando a pochi metri dalla porta passa indietro piuttosto che calciare.”

Gazzetta dello Sport: 5 – “Non sta bene e si vede, in queste condizioni serve a poco”

Corriere dello Sport: 5 – “Ha Duncan addosso e non riesce a liberarsene, passeggiando in una terra di nessuno che fatica a riempire.”

