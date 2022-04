Napoli, riscatto Anguissa: arriva anche il responso di Spalletti

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul riscatto di Zambo Anguissa da parte del Napoli.

Ormai è quasi una notizia certa: il Napoli ha tutta l’intenzione di riscattare Zambo Anguissa. Il giocatore è arrivato in squadra lo scorso settembre ed ha soddisfatto le aspettative della Società partenopea. Qualche giorno fa è giunta la notizia di un incontro tra il Napoli ed il Fulham per parlare proprio del riscatto da parte dei partenopei.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ritorna sull’argomento, in particolare si sofferma sul parere di Luciano Spalletti per quanto riguarda tale riscatto.

“In mezzo Nell’agenda della società è in evidenza anche il futuro del centrocampista André Zambo Anguissa, arrivato in estate dal Fulham in prestito con un diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Il responso tecnico è stato soddisfacente: insomma, c’è la volontà di operare il riscatto nei tempi dovuti, cioè a fine giugno. Ovviamente la fiducia per il camerunese va di pari passo con uscite dolorose per altri centrocampisti attualmente in rosa.”

