Napoli-Fiorentina, critiche a Spalletti per le scelte in campo

La Gazzetta dello Sport commenta le scelte di Luciano Spalletti riguardo Napoli-Fiorentina.

Il Napoli ha subito una pesante sconfitta contro la Fiorentina per 2-3 e l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dedicato uno spazio alle scelte del tecnico azzurro. Secondo il quotidiano Spalletti ha commesso qualche errore che ha pregiudicato l’intera gara, in particolare sono tre gli sbagli dell’allenatore.

“Il filotto di tre partite vinte dal Napoli aveva avuto un denominatore comune: Fabian e Zielinski alternati in campo perché entrambi in condizioni precarie. Invece il tecnico scommette mettendo insieme spagnolo e polacco e il risultato è negativo, anche perché capita che pure Politano non sia in giornata e il solo Lobotka li in mezzo non riesca ad arginare l’avanzata coordinata e potente di Amrabat e Duncan, loro sì sostenuti dagli esterni offensivi.”

