Pagliuca su Juve-Inter del ’98:”Simoni meritava quello scudetto, troppe cose strane”

Gianluca Pagliuca torna a parlare di Juventus-Inter del 1998

Gianluca Pagliuca ex portiere dell’inter, ha rilasciato un interessante intervista ai microfoni del Corriere Dello Sport. L’ex nerazzurro ha ricordato il seuo ex allenatore, Gigi Simoni, e torna a parlare anche della famosa partira tra Juventus ed Inter del 1998. Ecco quanto dichiarato: Mister Gigi Simoni era una persona vera, semplice, pulita, ecco, pulita. Non aveva bisogno di fingere con nessuno. Era genuino, onesto, retto. Insieme un anno e mezzo, dall’estate del 1997 fino a fine novembre del 1998, quando venne esonerato. Una stagione e qualche mese molto belli. incemmo la Coppa Uefa e poi successe quella cosa là. Juve-Inter del ’98? Eh sì, io ero il capitano, ero fuori di testa. Anche lui, però. Mi vien male solo a pensarci, lo meritava quello scudetto. Anche nei turni precedenti erano successe cose strane a favore della Juve, vabbè, lasciamo perdere. Mi ricordo che Simoni era inviperito, povero. Visse quella giornata come un’ingiustizia”.

