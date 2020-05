Ultima ordinanza Campania – Le regole per B&B e palestre

Attesa in serata l’ultima ordinanza della Regione Campania che consentirà la riaperture di B&B e palestre.

L’ultima ordinanza della Campania, in ordine temporale, è in dirittura d’arrivo, lo riporta l’edizione online de La Repubblica:

“Da domani, lunedì 25 maggio, in Campania saranno consentiti i servizi ricettivi anche non alberghieri, l’attività delle piscine (escluso quelle con acqua di mare e termali) e l’attività delle palestre.

E’ quanto contenuto in un’ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che sarà pubblicata in serata con i relativi protocolli di sicurezza. Inoltre viene demandata all’Unità di crisi regionale la redazione dei protocolli per la riapertura dei circoli culturali e ricreativi da giovedì 28 maggio.”

