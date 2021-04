Palmieri attacca Agnelli: “Non ha più credibilità, umiliazione per la Juventus”

Palmieri attacca duramente Andrea Agnelli

Il giornalista Tancredi Palmieri è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte, dove ha commentato tutto quello successo nelle ultime ore in merito alla Superlega. Ecco quanto dichiarato:

“Molte delle cose dette da Florentino Perez sono interessanti e hanno motivo di esistere. Il problema è andare a intaccare il merito sportivo, che per le big era già protetto. La prosopopea del calcio dei poveri è una stupidaggine, non è più così da anni. Non mi pare che Maradona sia venuto per turismo a Napoli. Il Real Madrid aveva messo insieme Puskas e Di Stefano con i soldi, questa retorica non ha senso. Così come anche quella del fatto che l’UEFA abbia costretto a questo. All’estero hanno raccontato una realtà, noi ne abbiamo raccontata un’altra. La sua credibilità internazionale è finita, quella di Perez no. A livello istituzionale nessuno si fiderà più di Agnelli, a livello di club è un’altra cosa. Dal punto di vista della comunicazione la Juventus è stata umiliata.”

