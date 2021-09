Altobelli: “Osimhen in area di rigore è fortissimo, ma deve imparare a leggere meglio il gioco”

Grande atteggiamento di Osimhen, ma secondo un noto campione del mondo, “Spillo” Altobelli il nigeriano deve smussare la ‘spigolosità’.

Tanti pregi, comparati ai tanti difetti: si parla proprio di Victor Osimhen. Sull’edizione de Il Mattino, Altobelli esprime la sua opinione in merito alla spigolosità di Osimhen, che a suo avviso, il nigeriano deve ancora smussare: “Deve imparare a leggere meglio il gioco. Ovvero studiare la posizione dei compagni e i movimenti che da fare: quando tagliare, quando andare sul primo palo, quando attaccare il secondo. Il tutto con il solo ed unico scopo di liberarsi dell’uomo e trovarsi nella migliore condizione per fare gol. I punti di forza, però, sono innegabili: Quando è nell’area di rigore è fortissimo. Non ha un colpo in particolare, perché sa fare gol di testa e calcia con entrambi i piedi. Poi ovviamente i margini di crescita sono enormi”.

