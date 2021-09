Allarme Lazio, due sconfitte consecutive per Sarri: la squadra rigetta il gioco

Allarme Lazio, due sconfitte consecutive per i biancocelesti: Sarri nella fase del rigetto del modulo.

Il Messaggero titola così: “Lazio, Sarri trova le prime crepe”. Questo il messaggio dedicato ai biancocelesti di Maurizio Sarri, che dopo due sconfitte consecutive, è nella fase del rigetto del modulo. La squadra si fida del tecnico, ma è indiscutibilmente in difficoltà. Le gaffe avvenute, come quella di Strakosha è solo un caso, ma il gol preso con il Galatasaray è la dimostrazione di quanto la difesa sia distratta e il gioco non sia vivo, ma è smorzato, insieme ad un attacco poco reattivo. E’ arrivato il momento per la Lazio di dimostrare che è possibile recuperare, il prima possibile, la giusta carica ed emotività dissolvendo ogni allarmismo.

