Valentini, ex FIGC: “La Superlega nasce da un fallimento economico dei club”

L’ex dg della FIGC Valentini sulla Superlega

L’ex dg della FIGC Antonello Valentini, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte commentando gli ultimi avvenimenti in merito alla nascita della Superlega. Ecco quanto dichiarato:

“L’idea della Superlega non mi piace, contraddice i valori dello sport e mortifica i campionati nazionali che diventerebbero soltanto una passerella di secondo piano. I ricchi di fatto si comprano il diritto di partecipare ad una competizione di alto livello. Sono convinto che questa Superlega non si farà, ma sarà l’apertura di una grande trattativa. La Superlega nasce dalla disperazione e dal fallimento economico e sportivo, come nel caso della Juventus, di alcune società.”

